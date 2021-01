Ambiente: da Comune Civitavecchia no in Via su riattivazione centrale Torre Valdaliga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Civitavecchia "pretende fermamente che venga demolito e bonificato il sito per consentire lo sviluppo del porto e della darsena energetica grandi masse che rappresenta una prospettiva di crescita certa dello sviluppo occupazionale del porto e della città - dichiarano il sindaco e il vicesindaco, Ernesto Tedesco e Manuel Magliani -. Viene confermata a tal proposito la precedente prescrizione del 2010 che prevedeva già la dismissione del gruppo Tv4 allegata alle osservazioni. Abbiamo chiesto quindi per tutti questi motivi l'archiviazione della procedura con ordine di demolizione e bonifica del sito in questione. Ci aspettiamo inoltre che ci sia convergenza su tale posizione da parte di ministero all'Ambiente, Regione Lazio e Città metropolitana di Roma". (Rer)