Covid: Ad Eur spa, proposto La Nuvola come polo vaccinale a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eur spa ha proposto alla Regione Lazio e al presidente Nicola Zingaretti gli spazi del centro congressi La Nuvola come polo vaccinale per la somministrazione del vaccino anti Covid. Lo rende noto Antonio Rosati, amministratore delegato di Eur spa, società proprietaria del centro congressi La Nuvola. "I nostri tecnici - spiega Rosati in una nota - sono già a lavoro con passione, e per questo li ringrazio, per garantire che lo spazio sia perfettamente funzionale. Una location che oltre a offrire ampi spazi e flessibilità, con numerosi servizi e la logistica necessaria, ha per noi anche un forte valore simbolico: un momento di ricostruzione in un clima di fiducia collettiva. Lo dico - conclude Rosati - con un pizzico di orgoglio. Ci sarà da parte nostra massima collaborazione con tutte le istituzioni perché con entusiasmo e responsabilità daremo il nostro contributo alla ripartenza del Paese". (Com)