Governo: Tajani, esecutivo istituzionale non è su tavolo

- "La maggioranza Ursula non può essere trasformata in propaganda. Il governo istituzionale è un problema che nessuno ha messo sul tavolo". Lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani a RaiNews24. "Al capo dello Stato - ha spiegato - abbiamo detto che questa maggioranza non ha i numeri per governare il Paese e che abbiamo fiducia in lui e nella sua saggezza. E’ lui il garante dell'unità nazionale". Sulla possibile nascita di un Conte ter ha poi aggiunto: "non tenta nessuno. Se il presidente del Consiglio si dimette la parola passa al Capo dello Stato".(Rin)