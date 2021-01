Rt sotto 1 dopo cinque settimane, 40 mila persone hanno completato il ciclo vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa settimana l’Rt “scende di poco al di sotto di 1, mentre per 5 settimane consecutive era cresciuto. Questo significa che se la trasmissione sta diminuendo, automaticamente tendono a diminuire anche i casi di malattia”. Lo ha detto Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, nel corso della conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale Covid-19.Per quanto concerne il piano vaccinale, "possiamo dire che alla fine di questo mese l'Italia dovrebbe avere a disposizione attorno ai 2,5 milioni di dosi, che servono per garantire sia le prime immunizzazioni sia i richiami, secondo lo schema di identificazione delle priorità” stabilito ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità che ha poi aggiunto, sui richiami, che "ci sono 40mila persone nel Paese che hanno completato il ciclo vaccinale", cioè "la prima e la seconda vaccinazione”.Nel corso della conferenza stampa, Rezza, ha puntualizzato che “gli Rt puntuali a 14 giorni in molte Regioni italiane si trovano al di sopra di 1. Vediamo sempre un po’ una discrepanza tra quello che è l’Rt e l’incidenza - ha spiegato - perché l’Rt ci sa dire qual è il trend che vedremo in futuro in termini di aumento dei casi”. “Noi possiamo anche avere un’incidenza molto elevata e un Rt basso”, e questo “vuol dire che abbiamo raggiunto un numero di casi molto alto, però che in quel momento la trasmissione sta scendendo”. Questo significa che “le cose vanno male per il numero di casi, ma vanno meglio perché nel futuro non vedremo più quell’aumento dei casi” che abbiamo avuto in passato.“L’epidemia - ha aggiunto - resta in una fase delicata e un nuovo rapido aumento dei casi non può essere escluso. Questo è il motivo per cui diciamo: continuiamo a mantenere dei comportamenti prudenti”. In questa epidemia, “quando si molla, quando tendiamo a rallentare le misure restrittive, il virus ricomincia a correre”. “Siamo intorno alla soglia critica del 30 per cento per quanto riguarda le terapie intensive, mentre per quanto riguarda le aree mediche siamo al di sotto della soglia critica di occupazione” ha precisato ancora.(Rin)