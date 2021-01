Roma: Peciola (LR) su liceo Kant, giù le mani da studenti, si dimettano Questore e Prefetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non basta la sofferenza inferta dal Covid-19, ora ci si mette pure la polizia. Giù le mani dai ragazzi e dalle ragazze. Giù le mani dal movimento degli studenti". Lo dichiara in una nota Gianluca Peciola di Liberare Roma, commentando quanto avvenuto stamattina al liceo Kant in zona Casilina. "Questore e Prefetto hanno davanti solo la strada delle dimissioni dopo quello che è successo al liceo Kant di Roma - aggiunge -. Le immagini che arrivano sono preoccupanti, rimandano all'idea della supremazia della divisa sui diritti umani e sull'inviolabilità del corpo. Vedere un ragazzo malmenato e umiliato mentre partecipa ad atti di disobbedienza è di una gravità inaudita. Gli agenti responsabili - conclude - devono rispondere del loro operato senza sconti. Basta scene da sospensione del diritto nel nostro Paese".(Com)