Governo: Mugnai (FI), necessario esecutivo che affronti gravi emergenze

- "Forza Italia non dice 'elezioni o morte'. Noi anteponiamo sempre gli interessi del Paese, soprattutto in una fase delicata come questa e riteniamo che, proprio per questo motivo, sia necessario un governo che affronti le gravi emergenze sul piano sanitario ed economico". Lo sottolinea in una nota Stefano Mugnai, vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera dei deputati. "E sembra ormai evidente, alla prova dei fatti - continua - che l'attuale governo in carica non ne sia capace. Forza Italia, dunque, è pronta a dare il proprio contributo auspicando che finalmente il Paese abbia un governo con le competenze, l'autorevolezza e un ampio sostegno parlamentare e popolare, poi è chiaro che, essendo in democrazia, se nessun governo dovesse trovare una maggioranza parlamentare, le elezioni sono il naturale ed inevitabile sbocco. La priorità però è dare presto e nel miglior modo possibile, per l'oggi e per il domani, risposte serie e concrete agli italiani", conclude.(Com)