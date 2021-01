Covid: Fratoianni (Leu), in Lombardia ancora una volta un misto di arroganza e incompetenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fontana, Moratti e Salvini hanno accusato il governo di aver messo la Lombardia in zona rossa per errore. In effetti un errore c'è stato. I dati inviati dalla Regione al ministero della Salute erano sbagliati e molto peggiori di quelli reali. E ora il ministro Speranza con un'ordinanza la riporterà in zona arancione". Lo scrive su Facebook il deputato di Leu Nicola Fratoianni. "Sembra una barzelletta e invece - prosegue il portavoce nazionale di Sinistra Italiana - è tutto vero. Ancora una volta un misto di arroganza e incompetenza sulla pelle dei cittadini. I cittadini della Lombardia - conclude Fratoianni - non meritano tutto ciò."(Rin)