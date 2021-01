Milano: arrestato 28enne per spaccio e lesioni a pubblico ufficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri mattina alle 10.32 un 28enne è stato arresto per spaccio, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti avevano notato un via vai sospetto in un condominio, ed erano riusciti a rintracciarne l'origine in un appartamento di via Paolo Uccello a Milano. Dopo aver bussato alla porta, l'uomo si è dimostrato da subito poco collaborativo, cominciando a colpire i poliziotti con una bottiglia, oltre a calci e pugni. Per uno degli agenti coinvolti ci sarà una prognosi di 7 giorni per una ferita al sopracciglio e per un altro di 3 giorni per trauma cranico non commotivo. Nella casa dell'uomo vengono trovati 45 grammi di fumo, un bilancino di precisione e 1860 euro in contanti. (Rem)