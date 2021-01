Malesia: record giornaliero di casi Covid, 4.275 nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie della Malesia hanno registrato 4.275 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, il numero più alto raggiunto dall'inizio della pandemia. Lo rendono noto le autorità sanitarie con gli ultimi dati che portano a 180.455 il numero totale di contagi registrato finora. Nelle ultime 24 ore vi sono stati anche sette decessi per Covid-19, che portano a 667 il computo totale delle vittime. Il precedente record, 4.029 casi, era stato registrato il 16 gennaio scorso. Noor Hisham Abdullah, direttore generale della Sanità, ha fatto inoltre sapere che sono 260 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 103 dei quali hanno bisogno di assistenza respiratoria. La Malesia ha esteso in settimana le restrizioni sulla libertà di movimento nella capitale Kuala Lumpur e in altri cinque Stati a partire dal prossimo 4 febbraio per contenere quella che finora appare la più forte ondata di contagi che ha colpito il Paese. Attualmente vi sono sei Stati in serrata generale fino al 4 febbraio: Kedah, Perak, Pahang, Terengganu, Perlis e Negeri Sembilan. (Fim)