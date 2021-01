Sport: in corso a Ostia "Road to Tokyo", nei 35 km femminili vince italiana Giorgi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella suggestiva cornice del Porto Turistico di Roma si sta svolgendo la gara internazionale di marcia "Road to Tokyo", valevole anche per l'assegnazione di alcuni titoli italiani in vista delle prossime Olimpiadi. Nella tarda mattinata sono arrivati i risultati delle prime due distanze: 20 km maschili e 35 femminili. Nella prima gara ha trionfato il messicano Julio Cesar Salazar Enriquez con il tempo di 1h 23' 38", davanti allo spagnolo Tur Pico e al connazionale Vega Ortiz. Primo tra gli italiani Federico Tontodonati (Aeronautica militare) con 1h 24' 44". In questa gara è stato assegnato, con il tempo di 1h 32' 18", il titolo italiano juniores dei 20 km a Gabriele Gamba (Atletica Riccardi). Secondo posto per Nicola Lomuscio (Amatori Acquaviva) e terzo piazzamento per Antonio Capostagno (Fiamme gialle Gaetano Simoni). Nei 35 km femminili, con il tempo di 3h 00' 21" vince la gara e il titolo italiano senior l'azzurra Eleonora Anna Giorgi (Fiamme azzurre) davanti alle altre italiane Lidia Barcella (Bracco Atletica) e Federica Curlazzi (Bergamo Oriocenter). Le gare proseguono nel pomeriggio. (Com)