Egitto: settore ittico, raggiunto l'85 per cento dell'autosufficienza

- Circa l'85 per cento degli obiettivi dell'Egitto di trasformarsi in un Paese autosufficiente nel settore ittico sono stati raggiunti. Lo ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura, al Sayed al Qasir, in occasione dell'inaugurazione di un allevamento ittico a Port Said, alla presenza del presidente Abdel Fatah al Sisi. "Il governo amplierà la piscicoltura nel quadro degli obiettivi per raggiungere la sicurezza alimentare", ha detto Al Qasir. L'allevamento ittico di Port Said è costruito su un'area di 15.000 acri, rendendolo il più grande del suo genere in Medio Oriente e Nord Africa, ha affermato la presidenza. La struttura ha lo scopo di ridurre il divario tra produzione e consumo, raggiungere l'autosufficienza e limitare le importazioni di pesce, ha osservato la presidenza. (Cae)