Milano: addosso avevano vestiti rubati per 1.500 euro, due arresti

- Hanno provato a rubare in un negozio di corso Buenos Aires capi d'abbigliamento per un valore di 80 euro, ma una volta fermati dagli agenti, dalle indagini si è scoperto che ne indossavano già altri del valore di circa 1.500 euro, risultati essere il bottino di una rapina impropria avvenuta poco prima in via Statuto. Per questo un 21enne e un 25enne di origine marocchina sono stati arrestati ieri pomeriggio per tentato furto aggravato. (Rem)