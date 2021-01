Governo: Rauti (Fd'I) su crisi, nostra posizione non cambia, voto è unica soluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La posizione di Fratelli d'Italia è chiara e non cambia, siamo convinti che l'unica soluzione sia il ritorno al voto per avere un mandato popolare forte e una maggioranza stabile che risolva i problemi della Nazione. Siamo contrari a ogni forma di tatticismo e ad una maggioranza inconsistente, labile e raccogliticcia come l'attuale che non è in grado di dare risposte al paese". Lo dice il vicepresidente vicario del gruppo al Senato di Fratelli d'Italia, Isabella Rauti, ai microfoni del Gr1. (Rin)