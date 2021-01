Iraq: uccisi sette membri Stato islamico da raid coalizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cellula dei media di sicurezza irachena ha dichiarato sabato che la La La coalizione internazionale contro lo Stato islamico (Is), guidata dagli Stati Uniti, ha effettuato oggi due attacchi aerei in altrettanti località dell'Iraq, uccidendo sette componente dell'Is. Lo riferisce il sito informativo "Shafaq". "Sulla base dell'intelligence, in coordinamento con il comando per le operazioni congiunte, la coalizione internazionale ha effettuato due attacchi aerei, il primo nell'area montuosa di Qarachogh, bel distretto di Makhmur, e l'altro all'interno del settore di Kirkuk, uccidendo sette membri dell'Is e distruggendo quattro nascondigli", ha fatto sapere l'ufficio stampa della sicurezza irachena. Il distretto di Makhmur si trova tra quattro governatorati in Iraq: Erbil, Kirkuk, Nineveh e Saladin. (Res)