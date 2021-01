Cimiteri: Uiltrasporti Lazio, stato agitazione lavoratori Roma, mezzi e uomini insufficienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il personale dei servizi cimiteriali di Ama afferenti alla Uil trasporti del Lazio proclamano lo stato di agitazione. "Da anni - si legge in una nota - nonostante promesse ottenute e mai tradotte in fatti concreti, sia professionali che economici, il personale non è più disposto a subire attacchi nonostante la sua costante continuità nel reggere una crisi dei servizi senza memoria. Dai mezzi e uomini insufficienti a inquadramenti fuori professionalità. La misura - prosegue la nota - ormai è colma e puntualmente, nonostante un incontro tenuto con Ama, ciò che continuiamo a registrare è un assoluto silenzio e divisione delle azioni da intraprendere nell’immediatezza. Dalla prossima settimana programmeremo le assemblee su tutti i cimiteri, per concludere e non avviare per l’ennesima volta , tutte le discussioni già fatte e rifatte su dotazioni organiche, sui carichi di lavoro, sulla salute e sicurezza ribadita in tutti gli incontri tenuti nei comitati tecnici e denunciata a tutte le competenti autorità".(Com)