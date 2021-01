Abruzzo: Marsilio, terza corsia A14, Mit finalmente la indica tra le priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prendo atto con soddisfazione che ieri sera, al termine di una giornata di riunioni e confronti tra Mit e Aspi, quest'ultima ha comunicato che la terza corsia dell'A14 è stata indicata dal ministero come una 'priorità' e come tale andrà inserita nelle opere di cui fare un piano di fattibilità propedeutico alla progettazione". E' quanto dichiara il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, anche nella qualità di coordinatore dell'Intesa per l'Adriatico centro-meridionale. "Dopo decenni di silenzio e disinteresse, la terza corsia – ormai dai più considerata un sogno da visionari poco realistico – entra pienamente nell'agenda delle infrastrutture strategiche, come richiesto dall'Intesa per l'Adriatico centro-meridionale. Ora, però, bisogna subito passare all'azione per evitare che tutto resti nei cassetti o al più nei libri delle buone intenzioni. Chiederò al ministro De Micheli di convocare subito un tavolo con le Regioni interessate e Aspi al Ministero, per attivare immediatamente un costruttivo confronto con il territorio e accelerare il più possibile l'avvio della progettazione e la conseguente realizzazione". "Non bisogna dimenticare - prosegue Marsilio - che l'inclusione della sezione Ancona-Bari nella Rete Core, come già approvata dal Parlamento europeo nell'ottobre 2015, obbliga Aspi, e il governo italiano, a realizzare la terza corsia entro il 2030, come stabilito dal Regolamento Ce 1315/2013. L'importante è che tale approvazione del Parlamento europeo venga inserita (ma dovrebbe essere una mera ratifica, a questo punto) nella revisione della rete Ten-t che deve essere conclusa entro il corrente anno dalla Commissione europea. Punto sul quale richiamo l'attenzione del ministro, perché segua l'iter e ne garantisca la piena attuazione". (Gru)