Russia: proteste a Mosca contro detenzione Navalnyj, fermata l'attivista Sobol

- L'avvocato della Fondazione per la lotta alla corruzione e attivista dell'opposizione, Lyubov Sobol, è stata fermata dalla polizia russa nel corso della manifestazione contro la detenzione di Aleksej Navalnyj in corso a Mosca. E' quanto si apprende dalle immagini diffuse tramite i social media dalla capitale russa, dove è in corso una vasta manifestazione contro l'arresto dell'attivista Navalnyj. Sobol è stata fermata dalla polizia mentre stava rilasciando un'intervista ad alcuni giornalisti presenti oggi in piazza a Mosca per seguire la manifestazione. Dalle immagini diffuse la manifestazione odierna a Mosca conta su una nutrita partecipazione, mentre sono in corso una serie di arresti per contrastare la protesta non autorizzata dalle autorità locali. Anche a San Pietroburgo alcune centinaia di persone sono scese in piazza. Secondo quanto emerso fino ad ora, sarebbero almeno 237 gli arresti già effettuati dalle forze di sicurezza russe in oltre 30 città tra cui anche Mosca e San Pietroburgo dove, a differenza delle località nella parte orientale nel Paese, le manifestazioni di protesta sono attualmente in corso. (Rum)