Cooperazione: a Tunisi primo seminario Anci per comuni libici (4)

"I Comuni sono l'istituzione nella quale più si riconoscono i cittadini, il fronte dell'amministrazione a loro più vicino, sono luogo di aggregazione e di partecipazione" e per questo, spiega l'ambasciatore italiano a Tripoli Buccino, "la cooperazione italiana, in stretto coordinamento con il ministero del Governo locale libico, sostiene l'impegno delle municipalità di tutta Libia nel dare risposte importanti ai cittadini. Con questa iniziativa vogliamo promuovere l'interazione delle amministrazioni locali libiche con l'esperienza dell'associazionismo italiano, che trova la sua più alta espressione nell'Anci e negli oltre ottomila comuni italiani che rappresenta, la migliore vetrina del nostro Paese all'estero". Questo programma, continua l'ambasciatore, "vuole essere un momento di incontro, tra esperienze locali con esigenze diverse, per favorire una collaborazione proficua che possa concorrere a migliorare l'erogazione dei servizi ai cittadini di tutta la Libia".