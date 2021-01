Covid: premier irlandese Martin, confronto a livello Ue su ritardi vaccino AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vaccinazioni contro il Covid-19 per le persone oltre i 70 anni potrebbero subire dei ritardi in Irlanda a causa dell'annuncio di AstraZeneca sulle forniture di nuove dosi: serve una discussione approfondita a livello Ue sul tema. Lo ha detto il primo ministro irlandese Michael Martin parlando all'emittente "Rte". La casa farmaceutica AstraZeneca ha annunciato ieri sera che le forniture del vaccino in Europa saranno "inferiori a quanto originariamente anticipato" a causa di una riduzione della produzione. Martin ha poi evidenziato che bisogna valutare con molta attenzione l'evoluzione della varianti del virus e ha precisato che le restrizioni rimarranno in vigore in qualche forma in Irlanda "almeno fino alla fine di giugno". "Per l'estate avremo un cambio di ambiente in quanto le vaccinazioni di larga scala saranno raggiunte per quel periodo", ha dichiarato.(Rel)