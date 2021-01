Roma: De Petris (Leu), inquietante quanto avvenuto al liceo Kant

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le immagini delle tensioni tra polizia e studenti in sciopero al liceo Kant di Roma, così come si vedono nel video diffuso stamattina in rete, sono estremamente inquietanti". Lo dichiara in una nota la senatrice di Leu e capogruppo del Misto, Loredana De Petris. "Non è certo con questi metodi che si risolvono i problemi della scuola italiana - aggiunge -. Credo sia necessario accertare e approfondire quel che è successo e per questo, al Senato, presenteremo subito un'interrogazione in merito". (Com)