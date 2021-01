Milano: due feste clandestine con ragazzi tra i 20 e 24 anni, tutti sanzionati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera due feste clandestine a Milano hanno portato a oltre venti sanzioni per non aver rispettato le norme anti contagio contenute nel dpcm. La prima festa riguardava un appartamento in via Delio Tessa, dove i poliziotti sono intervenuti alle 22, in seguito ad alcune segnalazioni di schiamazzi e musica ad alto volume. Una volta rintracciata l'abitazione, gli agenti si sono trovati di fronte 11 ragazzi tra i 20 e i 22 anni, tutti italiani tranne un tedesco, lucidi e collaborativi, ma senza mascherine. L'altra festa invece si stava svolgendo in via Baracchini, dove gli agenti sono intervenuti alle tre e mezzo del mattino. Un gruppo di 11 ragazzi, dai 22 ai 24 anni, stavano festeggiando un compleanno.(Rem)