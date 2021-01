Tunisia: Fmi sollecita controllo del deficit e riforme per la crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia deve affrontare due sfide immediate: salvare vite umane e offrire mezzi di sussistenza fino alla scomparsa della pandemia; iniziare a riportare gli squilibri economici su una traiettoria sostenibile. E' quanto indica l'ultimo rapporto diffuso dal Fondo monetario internazionale (Fmi), diffuso al termine di una missione consultiva. E' necessario, secondo l'Fmi, un piano di riforme credibile, sostenuto dalla società tunisina e dai partner internazionali per lo sviluppo, ed è fondamentale per contribuire a raggiungere una crescita duratura e inclusiva a medio termine. Inoltre, l'Fmi incoraggia le autorità a continuare a rafforzare le reti di sicurezza sociale e ad aumentare gli investimenti pubblici. (segue) (Tut)