Tunisia: Fmi sollecita controllo del deficit e riforme per la crescita (2)

- Nel quadro della lotta alla Covid-19, le autorità hanno risposto in modo proattivo all'epidemia, fornendo sostegno immediato al settore sanitario, alle persone colpite e alle aziende. Tuttavia, l'Fmi stima che il Pil reale si sia contratto dell'8,2 per cento nel 2020, un dato senza precedenti, con un conseguente aumento della povertà e della disoccupazione. Si prevede che il disavanzo delle partite correnti si sia ridotto in risposta a un forte calo della domanda di importazioni e delle rimesse, nonostante un forte impatto sulle esportazioni e il crollo delle entrate del turismo. Si stima che il deficit fiscale si sia ampliato all'11,5 per cento del Pil, anche a causa di entrate inferiori, un aumento dei salari e trasferimenti aggiuntivi alle imprese di proprietà statale. (segue) (Tut)