Tunisia: Fmi sollecita controllo del deficit e riforme per la crescita (3)

- L'Fmi prevede che la crescita del Pil si attesti al 3,8 per cento nel 2021, poiché gli effetti della pandemia inizieranno a diminuire. Tuttavia, ci sono considerevoli rischi al ribasso su questa proiezione di base, soprattutto data l'incertezza della durata e dell'intensità della pandemia e dei tempi della vaccinazione. “Il personale dell'Fmi e le autorità concordano sul fatto che la Tunisia deve attualmente affrontare la duplice sfida di salvare vite umane e mezzi di sussistenza fino a quando la pandemia non si attenua, iniziando a riportare gli squilibri fiscali ed esterni su una traiettoria sostenibile. Pertanto, è essenziale dare rigorosamente la priorità alla spesa per la salute e la protezione sociale, esercitando il controllo sulla spesa salariale, sui sussidi energetici e sui trasferimenti alle imprese di proprietà statale. Il budget 2021 mira a raggiungere questo equilibrio, con il deficit fiscale che dovrebbe ridursi al 6,6 per cento del Pil. Tuttavia, sono necessarie misure specifiche per sostenere questo obiettivo e, in loro assenza, il personale prevede un deficit più elevato di oltre il 9 per cento del Pil. Il personale incoraggia le autorità a continuare a rafforzare le reti di sicurezza mirate e a favorire gli investimenti pubblici a favore della crescita. (segue) (Tut)