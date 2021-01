Roma: Corrotti (Lega), triste epilogo Raggi, per voto sacrifica cultura, commercio e turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il triste epilogo della sindaca Raggi si manifesta nella tarda serata di un venerdì a pochi mesi dal voto, in cui rende noto a tutti i romani che la cultura, il turismo e il commercio della Capitale sono in realtà solamente merce di scambio per mantenere gli equilibri, sempre più precari, all'interno della sua giunta". Lo dichiara in una nota la consigliera della Lega alla Regione Lazio, Laura Corrotti. "Neanche il momento di crisi che stiamo attraversando riesce a fermare le mire personali di Raggi che preferisce pensare alle prossime elezioni anziché al futuro della città", conclude. (Com)