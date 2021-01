Sanità: Ghera (Fd'I), Zingaretti chiarisca su Ifo e appalto apparecchiature per Asl Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono disponibili oltre 40 milioni di euro da fondi europei Por Fesr, per dotare le Asl laziali di 11 acceleratori lineari multi energia, 7 risonanze magnetiche 1.5 Tesla, 18 Tac 128 slice e "nonostante ciò l'Ifo aderisce solo per la sostituzione di 2 Tac 128 slice e misteriosamente preferisce procedere attraverso l'avvio di un partenariato pubblico privato connesso al potenziamento della radioterapia e della medicina nucleare". Lo dichiara in una nota Fabrizio Ghera, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio. "Una scelta che se concretizzata, inciderà pesantemente sul bilancio regionale - aggiunge -. Con una interrogazione all'assessore alla Sanità e al presidente del Lazio chiediamo di verificare per quali ragioni l'Ifo preferisce avviare un partenariato pubblico privato rinunciando ai fondi programmati Por Fesr. I vertici della Pisana dovranno anche spiegare in base a quale logica, il partenariato che Ifo sta avviando, possa essere economicamente più conveniente della gara indetta dalla Regione Lazio, che prevede l'utilizzo di fondi europei dedicati che non incidono sul bilancio regionale. Massima chiarezza dovrà essere fatta inoltre - conclude Ghera -, sulle differenze tra la tipologia di approccio scelto da Ifo per la sostituzione delle grandi apparecchiature sanitarie (partenariato pubblico privato) e un appalto tradizionale". (Com)