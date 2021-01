Rai: D’Agostino (Abruzzo) scrive a commissione Vigilanza, no a stereotipi sessisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo, Maria Franca D'Agostino, nel ritenere un fatto molto grave la vicenda accaduta durante la trasmissione “Uno Mattina”, andata in onda lo scorso 20 gennaio su Rai uno, ha voluto esprimere il proprio dissenso tramite una lettera inviata ai vertici di Rai uno, alla Commissione di Vigilanza parlamentare della Rai nonché al presidente nazionale dell'ordine dei giornalisti. "Auspico che vengano presi opportuni provvedimenti – afferma - per evitare che il servizio pubblico diventi palcoscenico di stereotipi sessisti, quando invece dovrebbe contribuire a contrastarli". “Nella giornata di mercoledì 20 gennaio 2021, durante la trasmissione televisiva di ‘Uno Mattina’ in onda su Rai uno, nel commentare la cerimonia dell'insediamento del nuovo Presidente degli Stati Uniti d'America abbiamo assistito a un pessimo servizio pubblico e ad un cattivo esempio di giornalismo – scrive nella lettera -. Ciò che viene riportato da alcune testate giornalistiche come lapsus, battuta non voluta, brutta gaffe, riguardo la frase pronunciata su Melania Trump da parte del noto giornalista Alan Friedman che durante la trasmissione Rai ha apostrofato l'ex first lady, escort, è ancora una volta una goffa giustificazione di quelli che sono gli stereotipi di genere sessisti, purtroppo saldamente radicati nella nostra società”.(Gru)