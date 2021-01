Governo: Zampa, Conte ha capacità per guidare cambiamento politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Puntellare la maggioranza significa lavorare ad un progetto comune. Il presidente Conte ha saputo conquistare due grandi successi: quello di mettere fuori gioco Salvini e quello di non cadere sotto i colpi provocati dall'uscita di Italia Viva. Due successi che dimostrano una capacità di strategia molto grande". Lo ha detto la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa (Pd), a "Otto e mezzo Sabato", in onda questa sera su La7. "Conte ha la capacità di guidare un cambiamento che coinvolge anche le forze politiche che lo sostengono - ha spiegato -. Noi del Pd abbiamo fatto la cosa giusta, perché il presidente Conte ha messo fuori gioco Salvini ed è lui che è venuto incontro a queste posizioni, non siamo noi ad aver cambiato i nostri valori". (Rin)