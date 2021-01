Roma: il padre gli nega i soldi, lui distrugge casa e lancia sedie dal balcone, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È andato in escandescenza quando il padre si è rifiutato di dargli dei soldi e ha iniziato a lanciare dal balcone le sedie, tra cui due a sdraio, urlando "vi ammazzo tutti". Protagonista un 40enne romano che nella giornata di ieri, in via della Rondini in zona Tor Tre Teste a Roma, ha seminato il panico, distruggendo il suo appartamento e rischiando di ferire i passanti su strada. Quando sono intervenuti sul posto i poliziotti lo hanno sentito urlare "vi ammazzo" dal balcone. Entrati in casa gli agenti hanno trovato l'abitazione completamente a soqquadro: tutte le porte erano state divelte, i mobili e le suppellettili distrutte. Il padre dell'uomo, un 70enne, ha raccontato che il figlio è solito trattare allo stesso modo anche altri familiari. A termine degli accertamenti A.M. è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. (Rer)