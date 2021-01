Portogallo: ministra Agricoltura Antunes positiva al Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Agricoltura portoghese, Maria do Céu Antunes, è risultata positiva al Covid-19. Si tratta del quarto esponente del governo di Lisbona a risultare positivo al virus, mentre il Paese sta registrando un significativo aumento dei contagi che ha portato ad una nuova serrata. La ministra Antunes si trova in isolamento domiciliare senza sintomi ed ha fatto sapere che continuerà a lavorare da remoto. La ministra avrebbe dovuto recarsi a Bruxelles per presiedere il Consiglio Agricoltura e Pesca nell'ambito della presidenza di turno portoghese dell'Ue.(Spm)