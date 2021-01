Milano: Comune aderisce a bando europeo per la transizione sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Milano partecipa al bando europeo "H2020-Lc-Gd-2020- Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the European Green Deal", nell'ambito del programma quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020, con quattro proposte progettuali per le quali si propone come partner. Le risorse assegnate saranno perlopiù in capo all'Unione europea, e in parte co-finanziate dall'Amministrazione. Il processo di selezione da parte della Commissione europea è previsto per giugno e, in caso di esito positivo, l'avvio dei progetti avverrà nel corso del prossimo autunno.Obiettivo del bando è finanziare proposte che contribuiscano alle trasformazioni ambientali, sociali ed economiche per fronteggiare la sfida climatica e supportare l'Unione europea nella ripresa dalla crisi sanitaria legata al Covid-19. Il bando rientra peraltro nella strategia di crescita della Commissione europea presentata a dicembre 2019 denominata "Green Deal europeo": un piano d'azione che mira a rendere l'Europa il primo continente climaticamente neutro entro il 2050 attraverso una transizione equa ed inclusiva, il raggiungimento di un'economia moderna e sostenibile e una crescita economica dissociata dall'uso delle risorse. Il Comune di Milano, in linea con questi obiettivi, ha adottato di recente, nel mese di dicembre, il Piano Aria e Clima (Pac), ovvero lo strumento di ambito urbano finalizzato a ridurre la contaminazione atmosferica, a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e a definire le strategie di adattamento per il territorio. Inoltre l'amministrazione, in accordo con MM spA, ha già definito un Piano pluriennale di efficientamento energetico del patrimonio abitativo di proprietà comunale, di cui fanno parte gli interventi in corso nei complessi edilizi di via San Bernardo e di via Villani Giuffrè. (segue) (Com)