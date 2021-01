Milano: Comune aderisce a bando europeo per la transizione sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La proposta progettuale dal titolo "Beyond Zero" intende promuovere tra i proprietari (e i gestori) di immobili ad uso abitativo l'adozione di soluzioni per la riqualificazione energetica di edifici esistenti. Una rigenerazione finalizzata anche a produrre un impatto sociale positivo sul quartiere di riferimento. L'azione pilota consiste quindi nella riqualificazione dello stabile di edilizia residenziale pubblica situato nel Municipio 9 in via Padre Luigi Monti 18-24. L'intervento, previsto nel Programma triennale dei Lavori pubblici 2021-2023 già adottato dalla Giunta, verrà considerato prioritario qualora la proposta dovesse superare con successo la procedura di selezione e, quindi, co-finanziato dall'Amministrazione con una quota di 3 milioni di euro (costo totale dell'operazione 3,950 milioni). La durata complessiva dei lavori è di 42 mesi, con inizio previsto dalla seconda metà del 2021. La proposta dal titolo "Remove" ha come obiettivo quello di testare soluzioni, tecnologie e sistemi innovativi per ridurre l'inquinamento da deflusso prima che raggiunga il suolo e altri elementi naturali, per proteggere la salute e l'ambiente dalle sostanze chimiche. L'avvio, con la costruzione di un partenariato europeo di una ventina di componenti, è previsto in autunno, per una durata complessiva di 48 mesi. Dei 12 milioni di budget totale, il Comune gestirà direttamente 420mila euro. Il progetto "CityBrAIn" (il Comune potrebbe avere un'assegnazione di 550mila euro su un budget complessivo di 15 milioni), ha il fine di valutare e testare soluzioni atte a definire una strategia di crescita economica sostenibile della città: sviluppo di un modello per promuovere l'innovazione e la sostenibilità; indicazione di strumenti per garantire un processo decisionale partecipativo dei cittadini; creazione di un modello di governance; ideazione di incentivi e metodi di finanziamento per promuovere soluzioni verdi e investimenti nelle infrastrutture della città. Anche in questo caso è prevista la costruzione di un partenariato europeo. Nel caso il progetto superasse le procedure di selezione, la sua durata complessiva sarà di 5 anni.