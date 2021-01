Covid: Peluffo (Pd) a Fontana, algoritmo funziona per tutte le regioni, basta con ricostruzioni imbarazzanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vinicio Peluffo, segretario Pd Lombardo, dichiara in una nota: "Perché tra tutte le regioni italiane che regolarmente trasmettono i dati all'Iss solo la Lombardia è finita nella polemica dei dati sbagliati? Perché l'algoritmo funziona per tutto il resto del Paese ma non per la nostra regione? Il meccanismo di calcolo non è posseduto da una forza oscura che agisce in modo selettivo o punitivo. È un semplice procedimento matematico: se fornisci dati per la zona rossa finisci in zona rossa, se fornisci dati per zona arancione finisci in zona arancione. Si dà per scontato insomma che chi compila i file sappia mettere in fila i numeri. Ma in Regione Lombardia da tempo abbiamo capito che anche l'ovvio non è così ovvio. Quello che davvero lascia interdetti ancora oggi è l'incredibile dispiego di energie di Fontana e dei suoi per provare a smentire fatti conclamati. Non è ora invece di smettere con le ricostruzioni fantasiose e imbarazzanti? Non è giunto il momento di impiegare il tempo e le risorse per uscire da questa drammatica situazione? Perché Fontana non capisce che continuando così ci danneggia tutti? Ormai la Lombardia è lo zimbello d'Italia. E francamente non ce lo meritiamo".(Com)