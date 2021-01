Regeni: Fassino scrive ai colleghi europei, diritti umani riguardano tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicenda di Giulio Regeni riguarda tutti, non solo l’Italia. Lo scrive Piero Fassino, presidente della commissione Affari esteri della Camera dei deputati, ai presidenti suoi omologhi delle commissioni Esteri dei Paesi dell’Unione europea in occasione, il prossimo 25 gennaio, del quinto anniversario del rapimento e della morte di Giulio Regeni. “Chiedo a Lei e alla commissione Esteri da Lei presieduta - scrive Fassino - di assumere ogni iniziativa parlamentare, sul piano politico e diplomatico, a livello sia bilaterale sia multilaterale, per ottenere verità sul caso di Giulio. È un impegno - sottolinea - per la legalità internazionale e per il rispetto dei diritti umani, valori su cui si fondano l'identità dell'Unione europea e le sue relazioni con ogni nazione. Impegno tanto piu necessario - sottolinea Fassino - di fronte a casi di sparizioni forzate denunciati dalle organizzazioni umanitarie indipendenti e che non possiamo ignorare”. "Un'azione coerente - conclude Fassino - con la volontà della Presidenza italiana del G20 di rilanciare l'impegno della comunità internazionale sui diritti umani e le libertà fondamentali". (Res)