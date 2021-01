Shoah: al Teatro della Scala concerto per il giorno della memoria in diretta streaming

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche quest'anno, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, l'Anpi Scala con l'Anpi Provinciale di Milano hanno organizzato, in stretta collaborazione con il Teatro alla Scala un concerto per il Giorno della Memoria. La diretta streaming si potrà visualizzare sul sito www.teatroallascala.org e sui canali Facebook e YouTube del Teatro alla Scala, mercoledì 27 gennaio alle ore 19. Sono previsti gli interventi di Roberto Cenati, presidente provinciale Anpi Milano, Daniela Dana Tedeschi, presidente Associazione Figli della Shoah e Dario Venegoni, presidente nazionale Aned. (Com)