- In tutta la Russia il coraggio delle piazze per la libertà e contro l’arresto dell'attivista Aleksej Navalnyj. Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, scrivendo su Twitter per commentare le manifestazioni di oggi in tutta la Russia. "Europa è solidarietà", ha aggiunto Gentiloni diffondendo anche un video delle proteste di oggi nella località di Irkutsk. (Beb)