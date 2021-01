Roma: Rinaldi-Rocca (Fd'I), indifferenza Raggi su turismo, in piena crisi cambia assessore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un momento così drammatico per la città di Roma e in particolare per un settore strategico come quello del turismo, Raggi, da sempre assente sul tema, ha pensato bene di licenziare a quattro mesi dal voto l'assessore Cafarotti che deteneva anche questa delega insieme a quella al commercio". Lo dichiarano in una nota Federico Rocca responsabile romano enti locali di Fratelli d'Italia e Salvatore Rinaldi responsabile dipartimento turismo Fd'I Roma. "Non che l'assessore avesse brillato durante il suo mandato per iniziative a supporto del turismo, degli operatori e di tutto ciò che ruota intorno a questo mondo - aggiungono - ma in questa fase ci saremmo aspettati uno sprint finale con iniziative mirate e di aiuto al settore e invece assistiamo a un rimpasto senza senso. Evidentemente le preoccupazioni del Campidoglio non sono queste ma il regolamento di conti in giunta e una ridefinizione degli equilibri interni alla compagine grillina". (segue) (Com)