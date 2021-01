Roma: Rinaldi-Rocca (Fd'I), indifferenza Raggi su turismo, in piena crisi cambia assessore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi - proseguono gli esponenti di Fd'I - ci saremmo aspettati non un nuovo assessore ma nuove iniziative o meglio ancora la presa d'atto da parte di Raggi e della sua giunta del problema che sta vivendo il turismo a Roma e di conseguenza la messa in campo di misure volte ad aiutare gli operatori e a sostenerli in una crisi che è partita a marzo del 2020 e che rischia di protrarsi per tutto il 2021 anche perché – sottolineano Rinaldi e Rocca - Roma senza turismo non può vivere ed è assurdo che il primo cittadino ignori quello che molti hanno definito il nostro oro nero, ossia il turismo. Siamo ancora più preoccupati - concludono - dal sostituto di Cafarotti che sarà l'attuale presidente della commissione Commercio, Andrea Coia, colui che promise la sospensione della tassa di soggiorno o la rateizzazione della tassa sui rifiuti fino alla fine delle crisi, nulla di tutto ciò è avvenuto, pertanto se il buongiorno si vede dal mattino avremo davanti a noi altri 4 mesi di nulla mentre il turismo nella Capitale continuerà a registrare giornate difficili da sopportare". (Com)