Governo: Gasparri, ridicoli appelli a FI, si rassegnino a fallimento

- "Sta diventando quasi divertente leggere le idiozie che pronunciano numerosi esponenti della sinistra, che travolti dal fallimento del Pd, dei grillini e della loro intesa sotto la guida dell’incapace Conte, continuano a rinnovare gli appelli a Forza Italia, che si illudono si possa staccare dal centrodestra per poter formare una truppa di complemento che consenta agli eterni perdenti di rimanere al governo nonostante non abbiano nessuna legittimazione democratica". E' quanto afferma, in una nota, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. Per Gasparri, "i Bettini e i Conte" sono "impegnati permanentemente ad alterare le regole fondamentali del voto. Forza Italia è certamente un partito diverso dai partiti con cui è alleato. Ma Salvini e Meloni non mangiano i bambini. Quello era un epiteto che veniva attribuito ai ‘genitori politici’ di Bettini in una polemica di tempi andati. Con Salvini e con la Meloni Forza Italia governa da molto tempo Regioni e città ed ha governato a livello nazionale. Certamente Forza Italia nel centrodestra è la garanzia di una cultura del fare e di una cultura di governo che sono essenziali per l'Italia. Siamo portatori di un sistema di relazioni interne e internazionali decisivo. Abbiamo un valore aggiunto rappresentato dal presidente Berlusconi, che più di ogni altro italiano ha guidato governi e summit internazionali". (segue) (com)