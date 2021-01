Governo: Gasparri, ridicoli appelli a FI, si rassegnino a fallimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ciò premesso - conclude - il centrodestra non si dividerà come si augurano i Bettini e i falliti della sinistra e del grillismo. Possono raccattare qualche traditore, praticare il ‘tabaccismo’, ma questo non li porterà lontani. Chiunque ha cercato di galleggiare con questi espedienti parlamentari poi ha subito cocenti sconfitte. Cerchino pure qualche traditore prezzolato, ne hanno già trovato qualcuno, e si confermeranno dei nemici della democrazia destinati al fallimento. Forza Italia è faro e locomotiva del centrodestra, che Berlusconi ha voluto e fondato. Si rassegnino. Andremo noi al governo di un Paese che questi incapaci stanno lasciando anche senza vaccini". (com)