Covid: assessore Lazio, a oggi nel Lazio oltre 15 mila hanno completato vaccinazioni

- Nel Lazio a oggi 15.485 persone hanno completato il ciclo vaccinale con le seconde dosi e questo dato rappresenta il 38 per cento dell'intero dato nazionale. È quanto riferisce in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, che spiega: "Bisogna correre più veloci delle varianti. Servono le dosi dei vaccini poiché abbiamo una macchina che sta marciando con il freno a mano tirato. Non importa di quale nazionalità l'unico elemento è che siano vaccini sicuri e affidabili, superando tutti gli standard di qualità europei". (Com)