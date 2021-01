Taiwan: otto bombardieri e quattro caccia cinesi entrano nello spazio aereo di Taipei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Otto bombardieri e quattro caccia cinesi sono entrati oggi nella zona di identificazione della difesa aerea di Taiwan, un'incursione attentamente "monitorata" dall'aviazione di Taipei. Lo ha fatto sapere il ministero della Difesa taiwanese in una breve nota, precisando che in risposta le autorità dell'isola hanno attivato i propri sistemi di difesa missilistica. La notizia non è stata confermata dalla Cina. Pechino considera Taiwan parte del proprio territorio e, negli ultimi mesi, ha assunto un atteggiamento sempre più assertivo con le proprie forze aeree e navali. Tuttavia, è la prima volta che all'incursione partecipano bombardieri e un numero così ampio di velivoli militari. (Cip)