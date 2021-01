Roma: Calenda, balletto giunta Raggi è indecente, conferma fallimento politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Assessori e capi di gabinetto licenziati, comandanti dei vigili urbani nominati e poi cacciati, manager pagati a peso d'oro e poi estromessi. Un balletto indecente di mezze figure, personaggi in cerca d'autore, mitomani e incapaci, durato oltre 4 anni. Ecco che cosa lascia Virginia Raggi alla nostra città". Lo dichiara in una nota il candidato a sindaco di Roma per Azione, Carlo Calenda. " Ieri, a pochi mesi dalla fine del suo mandato, l'ennesimo sfregio da parte di una sindaca che ha affossato la Capitale d'Italia - aggiunge -. Incapace di gestire l'amministrazione, incompetente nella scelta della sua squadra e degli amministratori, distante anni luce dai bisogni dei romani. Un fallimento politico e di leadership che purtroppo i cittadini hanno pagato a caro prezzo". (Com)