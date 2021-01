Arabia Saudita: intercettato attacco missilistico su Riad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita ha dichiarato oggi di aver intercettato un attacco missilistico o con dei droni sulla capitale Riad. Lo riferisce il quotidiano "Arab news". Gli utenti dei social media hanno pubblicato un video di quella che sembrava essere un'esplosione in aria sopra Riad. L'episodio avviene mentre il regno è impegnato in una guerra nello Yemen contro i ribelli Houthi, che al momento non hanno rivendicato il tentativo di attacco. (Res)