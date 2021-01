Covid: accordo per produzione vaccino russo Sputnik V in Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) ha raggiunto un accordo con una società leader nella produzione di prodotti farmaceutici in Turchia per lo sviluppo nel Paese del vaccino anti Covid-19 Sputnik V. E' quanto riferito da Rdif all'agenzia di stampa russa "Sputnik", secondo cui è già iniziato il processo per il trasferimento delle tecniche di produzione del vaccino in Turchia. "L'interazione con la compagnia è svolta nell'ambito delle attività di Rdif per promuovere il vaccino Sputnik V sui mercati esteri", dichiarano dal Fondo russo. "Il vaccino sarà fornito sia sul mercato interno della Turchia che in altri Paesi", aggiungono. (Rum)