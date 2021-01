India-Pakistan: Nuova Delhi annuncia la scoperta di nuovo tunnel “per l’infiltrazione di terroristi” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scoperta giunge in un momento di rinnovate tensioni tra i due Paesi. Ieri il ministro degli Esteri pachistano, Shah Mehmood Qureshi, ha rilasciato una lunga intervista all’emittente “al Jazeera” nella quale ha accusato l’India di aver adottato “una retorica aggressiva” e di aver “agito irresponsabilmente” nei confronti del Pakistan: la ripresa del dialogo dipende dunque da Nuova Delhi, che dovrà “invertire le ultime politiche nella regione contesa del Kashmir e fermare gli abusi di diritti umani”. “Chi ha avvelenato il clima? Ovviamente gli indiani. Ora sta a loro migliorare le cose”, ha affermato il capo della diplomazia pachistana, riferendosi in particolare alla decisione del governo del premier indiano Narendra Modi di revocare nell’agosto del 2019 lo status speciale costituzionale precedentemente garantito al territorio di Jammu e Kashmir. La regione resta oggetto di un’annosa contesa tra i due Paesi sin dal 1947. Qureshi ha precisato che al momento “non vi sono contatti, né formali né informali” tra i due Paesi, che continuano ad accusarsi a vicenda di violare i termini del cessate il fuoco in vigore al confine. Lo scorso dicembre, il Pakistan ha anche avvertito la comunità internazionale di avere le prove di piani elaborati dall’India per condurre attacchi in territorio pachistano. (segue) (Inn)