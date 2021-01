India-Pakistan: Nuova Delhi annuncia la scoperta di nuovo tunnel “per l’infiltrazione di terroristi” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro degli Esteri, la comunità internazionale è successivamente intervenuta per ridurre le tensioni. “In passato i principali attori internazionali hanno giocato un ruolo importante nello stemperare le tensioni, perché sanno bene che l’Asia meridionale è un territorio nuclearizzato e che una guerra accidentale potrebbe essere un evento orribile, con conseguenze ben oltre la regione”, ha spiegato Qureshi. L’India, da parte sua, ha sempre respinto le accuse provenienti da Islamabad, definendole “macchinazioni frutto dell’immaginazione”. Nell’intervista ad “al Jazeera”, il ministro degli Esteri pachistano ha tuttavia confermato che il dossier “è stato condiviso con la comunità internazionale”, la quale “lo sta esaminando in maniera molto attenta e seria”. Qureshi ha anche parlato della situazione nel vicino Afghanistan, esprimendo l’auspicio di nuovi passi in avanti nei negoziati intra-afgani attualmente in corso a Doha, in Qatar. “Il Pakistan ha svolto un ruolo di mediatore. Ma la responsabilità, in ultima istanza, è della leadership afgana. È del loro Paese, del loro futuro che si tratta”, ha osservato il capo della diplomazia di Islamabad. (Inn)