Russia: proseguono le proteste a sostegno di Navalnyj in molte città del Paese

- Proseguono le manifestazioni di protesta contro la detenzione dell'attivista Aleksej Navalnyj nella parte orientale della Russia, con centinaia di persone scese in piazza a Krasnoyarsk, Novosibirsk, Omsk, Ekaterinburg e altre località. Secondo quanto si apprende, i manifestanti sono scesi in piazza nonostante le temperature molto rigide ed in alcuni casi si sono registrati momenti di tensioni ed arresti da parte delle forze di polizia. A Mosca la protesta inizierà alle ore 14 (le 12 in Italia), ma già sono stati segnalati alcuni arresti, come quello di un uomo che teneva un cartello con la scritta "Io non ho paura", una citazione proprio dell'attivista Navalnyj diventata uno degli slogan della giornata di protesta. I primi a scendere in piazza, per motivi di fuso orario, sono stati i cittadini dell'Estremo oriente russo. A Vladivostok si sono registrati anche alcuni scontri tra manifestanti e forze di polizia, risultati in un certo numero di detenzioni. (Rum)