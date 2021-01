Libia: a Bouznika riunione per formare commissione candidature "posizioni sovrane"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato per il dialogo libico, formato da 26 membri della Camera dei rappresentanti di Tobruk e l’Alto Consiglio di Stato di Tripoli, riprende oggi i colloqui nella località marocchina di Bouznika, per formare una sottocommissione che gestirà le candidature in vista della nomina delle "posizioni sovrane" delle future autorità libiche. Lo ha dichiarato uno dei componente di Comitato, Abdelkader Hawili, al sito informativo “Al Wasat”. Le posizioni includono la presidenza della Banca centrale della Libia, l'Ufficio di audit, l'Autorità di controllo amministrativo, l'Agenzia anticorruzione, il presidente e i membri dell'Alta Commissione elettorale, il presidente della Corte suprema e il Procuratore generale. La riunione di Bouznika giunge dopo che il Foro di dialogo politico libico, patrocinato dall’Onu, ha concordato un meccanismo per la selezione dei membri della prossima autorità esecutiva. (Lit)