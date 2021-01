Covid: Simeone (FI), Asl Latina inefficiente su campagna vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Asl di Latina, nell'ambito della campagna vaccinale contro il Covid-19 non sta garantendo "massima organizzazione, efficienza e rapidità". Lo sostiene in una nota il consigliere di Forza Italia alla Regione Lazio, Giuseppe Simeone. "Stando infatti ai dati aggiornati dalla Regione Lazio sul numero di dosi somministrate in base agli hub di riferimento - aggiunge -, nella provincia di Latina siamo fermi a quota 7042. Un dato che colloca il nostro territorio allo stesso livello di province come Viterbo (6868 dosi somministrate) che hanno la metà dei nostri abitanti e ad una distanza abissale dalla provincia di Frosinone che ha già raggiunto, collocandosi al quarto posto nel Lazio, 10.319 vaccinazioni effettuate. Non si tratta certo di una gara ma i numeri sono un parametro preciso di quelle che sono state le performance, in termini operativi e organizzativi, delle Asl di riferimento. In questo contesto qualsiasi polemica sul numero di vaccini assegnati per il Covid 19 alla Asl di Latina risulta estemporanea e fuori luogo". (segue) (Com)